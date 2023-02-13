Anadolu: женщину спасли из-под завалов спустя 163 часа после землетрясения в Турции

Спасатели в турецком городе Газиантеп вызволили из-под завалов женщину. Она находилась там 163 часа, сообщило агентство Anadolu.
Первое землетрясение в Турции произошло 6 февраля утром. За ним последовали не менее разрушительнице толчки и множественные афтершоки.
«В турецком Газиантепе, серьезно пострадавшем от землетрясения, была спасена женщина, которая 163 часа находилась под завалами», — говорится в материале СМИ.
Как уточнило агентство, в момент землетрясения женщина находилась в районе Нургады. После спасения ее госпитализировали.
Ранее сообщалось о спасении девочки-подростка. Она находилась под завалами свыше 140 часов.