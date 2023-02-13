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МИД опроверг необходимость России и Индии доказывать миру прочность своих связей

Политика
МИД опроверг необходимость России и Индии доказывать миру прочность своих связей

России и Индии нет никакой нужды искусственно демонстрировать миру прочность связей между государствами. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, отношения между Москвой и Нью-Дели основываются на твердых исторических и культурных корнях, а также на взаимоуважении и учете интересов безопасности обеих стран. Руденко добавил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди постоянно обсуждают различные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

«Такая сверка часов проводится в различных форматах и тогда, когда это диктуется логикой особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — заявил замминистра РИА Новости.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила и о прочном партнерстве РФ и Китая. Так, за 2022 год товарооборот между странами увеличился на 28%.
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