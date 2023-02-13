МИД опроверг необходимость России и Индии доказывать миру прочность своих связей

По словам дипломата, отношения между Москвой и Нью-Дели основываются на твердых исторических и культурных корнях, а также на взаимоуважении и учете интересов безопасности обеих стран. Руденко добавил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди постоянно обсуждают различные вопросы двусторонней и международной повестки дня.