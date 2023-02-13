Главу района в Красноярском крае приговорили к четырем годам колонии

Чиновнице предъявили обвинение по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края, Ганиной назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.