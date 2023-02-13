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Главу района в Красноярском крае приговорили к четырем годам колонии

Происшествия
Главу района в Красноярском крае приговорили к четырем годам колонии

Главу Емельяновского района Красноярского края Наталью Ганину приговорили к четырем годам колонии общего режима. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий при подписании акта приемки детского сада и школы, построенных по нацпроекту «Образование».

По данным следствия, в конце 2019 года Ганина самостоятельно подписала акт приемки образовательного центра в поселке Зеледеево. Качество технических работ не соответствовала требованиям. Экспертиза объектов не проводилась.

Чиновнице предъявили обвинение по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края, Ганиной назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
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