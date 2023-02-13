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Травников сообщил об увеличении числа жертв после взрыва газа в Новосибирске

Происшествия
Травников сообщил об увеличении числа жертв после взрыва газа в Новосибирске

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме Новосибирска увеличилось до 14. Такую информацию привел губернатор области Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

Взрыв газа произошел в Заельцовском районе Новосибирска 9 февраля. В результате случившегося обрушились два подъезда жилого дома. Из здания были эвакуированы 50 человек. По последним данным, число погибших возросло.

«14 человек погибли», — сообщил Травников.

Два человека получили серьезные травмы и продолжают находиться в реанимации. Спасатели завершили разбор завалов около 10:00 по московскому времени 10 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.
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