Травников сообщил об увеличении числа жертв после взрыва газа в Новосибирске

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме Новосибирска увеличилось до 14. Такую информацию привел губернатор области Андрей Травников в ходе оперативного совещания.
Взрыв газа произошел в Заельцовском районе Новосибирска 9 февраля. В результате случившегося обрушились два подъезда жилого дома. Из здания были эвакуированы 50 человек. По последним данным, число погибших возросло.
«14 человек погибли», — сообщил Травников.
Два человека получили серьезные травмы и продолжают находиться в реанимации. Спасатели завершили разбор завалов около 10:00 по московскому времени 10 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.