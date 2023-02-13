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МИД России пообещал Японии незамедлительный ответ на размещение ракет в приграничной зоне

Политика
МИД России пообещал Японии незамедлительный ответ на размещение ракет в приграничной зоне

Ответ России в случае размещения Японией гиперзвуковых ракет на приграничных островах будет незамедлительным. Для этих целей существует оборонная доктрина, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Минобороны Японии собирается создать два подразделения в составе наземных сил самообороны, которые займутся управлением баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком. Разместить эти гарнизоны Токио намерен на островах Кюсю и Хоккайдо.

Таким образом, создается прямая угроза России, в частности островам Курильской гряды. Руденко пообещал, что Москва при подготовке к ответным действиям будет руководствоваться оборонной доктриной и национальными интересами.
россия и япония оборонная доктрина гиперзвуковое оружие
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