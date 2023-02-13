DM: супружеская пара спрятала мертворожденного младенца в морозильнике

Полиция австралийского штата Джералдтон обнаружила тело младенца в морозильной камере. По факту совершения преступления задержаны родители малыша, передает Daily Mail.
Матерью и отцом ребенка являются 32-летняя женщина и 33-летний мужчина, которые никому не сообщали о беременности. Младенец появился на свет уже мертвым, после чего мать положила тело в пластиковый пакет и оставила его в спальне. Следом его нашел отец и спрятал пакет в морозильную камеру, расположенную на заднем дворе их дома.
Через какое-то время после родов женщина почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. В местной больнице ей не смогли помочь, в связи с чем пациентку доставили на вертолете в другое медицинское учреждение.
Медики выявили на теле австралийки следы от недавних родов, однако сама она продолжала отрицать факт беременности. Сотрудники больницы заподозрили неладное и сообщили об этом полиции. Правоохранители начали расследование и обыскали дом пары, где и нашли пакет с мертворожденным младенцем.
Супругам предъявили обвинение в сокрытии тела умершего ребенка. Против женщины выдвинули дополнительное обвинение в мошенничестве. Полиция установила, что она врала о своей смертельной болезни, чтобы собирать пожертвования. Так ей удалось заработать 3 тысячи австралийских долларов, что в перерасчете на российскую валюту составляет 152,5 тысячи рублей.