DM: супружеская пара спрятала мертворожденного младенца в морозильнике

Матерью и отцом ребенка являются 32-летняя женщина и 33-летний мужчина, которые никому не сообщали о беременности. Младенец появился на свет уже мертвым, после чего мать положила тело в пластиковый пакет и оставила его в спальне. Следом его нашел отец и спрятал пакет в морозильную камеру, расположенную на заднем дворе их дома.