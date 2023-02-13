Певица Зара отправилась отдыхать на Байкал

Заслуженная артистка России Зара решила провести отпуск на просторах родины. Для отдыха артистка выбрала Байкал.
Исполнительница хита «Мир вашему дому» опубликовала в своем Telegram-канале живописные фотографии из отпуска. На кадрах певица показала зимние красоты сибирского края.
«Сегодня сбылась моя мечта!!! Байкал! Не зря его называют "восьмое чудо света"», — подписала снимки артистка.
Во время отпуска певица успела побывать на острове Ольхон. Здесь Зара покаталась по льду Малого Моря на «Хивусе» и коньках. Кроме того, она посетила остров Огой, где посмотрела буддийскую Ступу Просветления.
Подписчики артистки пришли в восторг от такого насыщенного и красивого отдыха. Многие также отметили, что красоту певицы не скрывают даже огромные меховые шапки и простой зимний пуховик.