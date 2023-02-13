Посол Келин сообщил о планах Лондона конфисковать замороженные активы Москвы

Великобритания работает над принятием законов, позволяющих конфисковать замороженные активы России. Такое заявление РИА Новости сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Большинство западных стран, включая Великобританию, осознают незаконность подобных действий. Однако вместо отказа от них они намерены изобрести законы, которые позволят конфисковывать активы, пояснил дипломат.
По словам Келина, работы в этом направлении ведутся не только в Лондоне, но и Евросоюзе. Первый случай изъятия личных активов уже произошел. Конфискованные средства западные и европейские страны намерены пустить на реконструкцию Украины.