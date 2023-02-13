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Пользователи Twitter из разных стран пожаловались на сбои в работе сервиса

Общество
Пользователи Twitter из разных стран пожаловались на сбои в работе сервиса

Сбои в работе соцсети Twitter наблюдаются у пользователей утром 13 февраля. На это указывают данные сервиса Downdetector, который мониторит стабильность функционирования популярных интернет-сервисов.

Большинство жалоб касаются работы сайта и приложения Twitter. Чаще всего отчеты о сбоях приходят от американских, канадских, британских, французских и немецких пользователей. Из других стран жалобы тоже поступают, но в меньшем количестве.

Сбои ранее наблюдались в работе приложения HBO Max. Причиной этого послужила премьера стартового эпизода адаптации популярной видеоигры The Last of Us.
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