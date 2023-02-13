Генерал Ван Херк допустил внеземное происхождение сбитых в небе над США объектов

Исключать внеземное происхождение объектов, сбитых над Канадой и Аляской, нельзя. В настоящий момент американские военные не знают, с чем они имеют дело, заявил глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.
Данным вопросом продолжают заниматься специальные службы, отметил он. Пока что выяснить, за счет чего объекты держались в воздухе, не получилось.
«Я не стану характеризовать их как воздушные шары. Мы не просто так называем их объектами», — заявил Ван Херк.
Генерал добавил, что сбитые объекты похожи на друг друга, но при этом разительно отличаются от китайского аэростата. Военный также допустил, что они могут держаться в воздухе благодаря некой системе тяги или газу.