Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Генерал Ван Херк допустил внеземное происхождение сбитых в небе над США объектов

Политика
Генерал Ван Херк допустил внеземное происхождение сбитых в небе над США объектов

Исключать внеземное происхождение объектов, сбитых над Канадой и Аляской, нельзя. В настоящий момент американские военные не знают, с чем они имеют дело, заявил глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк.

Данным вопросом продолжают заниматься специальные службы, отметил он. Пока что выяснить, за счет чего объекты держались в воздухе, не получилось.

«Я не стану характеризовать их как воздушные шары. Мы не просто так называем их объектами», — заявил Ван Херк.

Генерал добавил, что сбитые объекты похожи на друг друга, но при этом разительно отличаются от китайского аэростата. Военный также допустил, что они могут держаться в воздухе благодаря некой системе тяги или газу.
сбитые объекты внеземное происхождение НЛО неопознанный объект неопознанные объекты ван херк США
Военкоры ФАН
Лучшие в аду