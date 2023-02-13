Часть потолка обрушилась в учебном корпусе университета в Сочи

Часть подвесного потолка обрушилась в учебном корпусе Сочинского государственного университета (СГУ). Инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем сообщают местные СМИ.
Сначала с потолка начала стекать вода, из-за чего все панели на нем стали мокрыми. После этого влага скопилась в потолочном пространстве, и из-за тяжести часть конструкции рухнула.
Пары в учебном заведении приостановили до дальнейшего уведомления. К счастью, никто из педагогов и студентов не пострадал. В настоящее время руководство вуза проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее в одной из школ Новгородской области подвесной потолок обрушился на девочку во время перемены. Правоохранители организовали доследственную проверку.