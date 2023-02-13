Спасатели извлекли из-под завалов в Турции подростка спустя 162 часа после землетрясения

Мощнейшее землетрясение сотрясло Турцию 6 февраля и стало самым сильным с 1939 года. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 28 тыс. человек, погибших и выживших все еще продолжают доставать из-под руин целых кварталов.