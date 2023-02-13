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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Японии

Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Японии

Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли возле японской префектуры Фукусима. Метеорологическое управление страны сообщило, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под дном океана.

Сведения о пострадавших не поступали. Жители близлежащих населенных пунктов не обращались в экстренные службы по поводу случившегося. Угроза цунами тоже не была объявлена.

По предварительной информации, аварийных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» нет. Станция продолжает работать в штатном режиме.

Ранее МЧС России сообщило о спасении человека после землетрясения в Турции. Пострадавший находился под обломками 160 часов.
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