Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Японии

Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли возле японской префектуры Фукусима. Метеорологическое управление страны сообщило, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под дном океана.
Сведения о пострадавших не поступали. Жители близлежащих населенных пунктов не обращались в экстренные службы по поводу случившегося. Угроза цунами тоже не была объявлена.
По предварительной информации, аварийных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» нет. Станция продолжает работать в штатном режиме.
Ранее МЧС России сообщило о спасении человека после землетрясения в Турции. Пострадавший находился под обломками 160 часов.