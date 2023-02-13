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Newsweek: европейское турне вскрыло отчаяние и страх Зеленского

Политика
Newsweek: европейское турне вскрыло отчаяние и страх Зеленского

Турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы продемонстрировало отчаяние политика. Об этом говорится в материале американского издания Newsweek.

Известно, что на прошлой неделе Зеленский лично посетил несколько европейских стран, где встретился с главами государств. Во время своего турне украинский лидер неоднократно просил западных политиков предоставить Киеву самолеты и бронетехнику. По мнению обозревателя Брендана Коула, это говорит о страхе Зеленского.

«Зеленский впадает в отчаяние», — заявил журналист.

Ранее читатели британского издания The Daily Mail усомнились во вменяемости украинского лидера. По мнению комментаторов, безумие Зеленского выдало его требование к НАТО предоставить Украине боевые самолеты.
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