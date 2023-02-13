Newsweek: европейское турне вскрыло отчаяние и страх Зеленского

Известно, что на прошлой неделе Зеленский лично посетил несколько европейских стран, где встретился с главами государств. Во время своего турне украинский лидер неоднократно просил западных политиков предоставить Киеву самолеты и бронетехнику. По мнению обозревателя Брендана Коула, это говорит о страхе Зеленского.

