Алексей Панин возмутился слухам о своей смерти на Мальдивах

Актер Алексей Панин регулярно становится героем слухов. Обычно ему приплетали различные секс-скандалы, однако теперь в Сети появились новости о смерти артиста.
Речь идет о телевизионном анонсе, в котором говорилось о кончине Панина во время отпуска на Мальдивах. По словам журналистов, актер мог стать жертвой «убийства» или «умереть» в результате несчастного случая, передает Bimru.
Панин вышел на связь с поклонниками и поспешил опровергнуть слухи. Как отметил актер, он даже не знал, что о нем такое пишут.
Ранее Панин прокомментировал слова актера Сослана Фидарова, назвавшего его позором России. Актер сделал вид, что не знаком с коллегой и обозвал его «чудаком в каске».