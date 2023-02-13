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Алексей Панин возмутился слухам о своей смерти на Мальдивах

Шоу-бизнес
Алексей Панин возмутился слухам о своей смерти на Мальдивах

Актер Алексей Панин регулярно становится героем слухов. Обычно ему приплетали различные секс-скандалы, однако теперь в Сети появились новости о смерти артиста.

Речь идет о телевизионном анонсе, в котором говорилось о кончине Панина во время отпуска на Мальдивах. По словам журналистов, актер мог стать жертвой «убийства» или «умереть» в результате несчастного случая, передает Bimru.

Панин вышел на связь с поклонниками и поспешил опровергнуть слухи. Как отметил актер, он даже не знал, что о нем такое пишут.

Ранее Панин прокомментировал слова актера Сослана Фидарова, назвавшего его позором России. Актер сделал вид, что не знаком с коллегой и обозвал его «чудаком в каске».
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