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МЧС России опубликовало видео спасения человека из-под завалов в Турции

Общество
МЧС России опубликовало видео спасения человека из-под завалов в Турции

Российские спасатели совместно с коллегами из Белоруссии и Киргизии спасли мужчину из-под завалов после землетрясения в Турции. Человек провел на холоде без воды и еды целых 160 часов.

Кадры спасения жителя Турции появились в Telegram-канале МЧС России. В ролике запечатлено, как спасатели из трех стран командной работой достают человека из-под обрушившегося здания и передают его медикам.

Рядом можно заметить толпу, которая снимает происходящее на камеры телефонов. В конце герои видео радуются спасению очередной жизни и подбадривают друг друга приятными словами.

Операция по извлечению мужчины продлилась свыше четырех часов. Спасателям пришлось действовать в темное время суток с риском обрушения конструкций.
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