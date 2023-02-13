FT: десятки военных аэростатов КНР пролетали над Тайванем в последние годы

Тайвань регулярно наблюдает китайские военные аэростаты в своем воздушном пространстве. По словам одного из высокопоставленных чиновников, за последние годы подобные случаи происходили десятки раз.
Минобороны Тайваня при этом сообщало лишь об одном инциденте. Чиновник заверяет, что это происходит «очень часто». По его словам, последний раз китайский аэростат пролетал над островом несколько недель назад.
«Тайвань за последние годы наблюдал десятки полетов китайских военных аэростатов в своем воздушном пространстве», — заявил чиновник в интервью Financial Times.
Статья FT вышла в свете неутихающих новостей о неопознанных объектах в воздушном пространстве США и Канады. По последней информации СМИ, западные спецслужбы выявили четыре таких аппарата, каждый из которых был уничтожен.