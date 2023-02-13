Сергей Лазарев пришел на премию Big Love Show в сопровождении девушки

Лазарев старается не говорить о своей личной жизни. Известно, что он продолжительное время состоял в отношениях с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Сейчас артист воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Наследниками артиста являются восьмилетний сын Никита и четырехлетняя дочь Анна.