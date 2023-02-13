Сергей Лазарев пришел на премию Big Love Show в сопровождении девушки

Церемония вручения премии Big Love Show прошла в Москве. Одним из гостей мероприятия стал певец Сергей Лазарев, который впервые за долгое время вышел в свет вместе с девушкой.
Спутницей артиста оказалась 35-летняя певица Ева Власова. Поклонники обратили внимание, что пара гармонично смотрится вместе. Сам Лазарев и его коллега не прокомментировали причины своего совместного выхода.
Лазарев старается не говорить о своей личной жизни. Известно, что он продолжительное время состоял в отношениях с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Сейчас артист воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Наследниками артиста являются восьмилетний сын Никита и четырехлетняя дочь Анна.
Сергей Лазарев выступает одним из судей проекта «А ну-ка все вместе». Компанию артисту составляет его коллега Николай Басков, с которым он часто обменивается непристойными шутками.