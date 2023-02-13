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Пушков спрогнозировал ухудшение отношения поляков к украинским беженцам

Политика
Пушков спрогнозировал ухудшение отношения поляков к украинским беженцам

Отношение жителей Польши к украинским беженцам продолжит стремительно ухудшаться. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты социологического опроса в республике.

Ранее 68% граждан Польши заявили о негативном отношении к украинцам. Многие признались, что стали менее терпимы к ним в последние шесть месяцев.

«Тем более, что большая часть из них приехала не трудиться, а получать — в соответствии с логикой майдана, что "Украине все должны"», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

«Интеграция» украинцев в европейское общество не может быть легкой, добавил политик. Ткань «солидарности» будет истончаться по мере приближения этого процесса к завершению.
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