Отношение жителей Польши к украинским беженцам продолжит стремительно ухудшаться. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты социологического опроса в республике.
Ранее 68% граждан Польши заявили о негативном отношении к украинцам. Многие признались, что стали менее терпимы к ним в последние шесть месяцев.
«Тем более, что большая часть из них приехала не трудиться, а получать — в соответствии с логикой майдана, что "Украине все должны"», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.
«Интеграция» украинцев в европейское общество не может быть легкой, добавил политик. Ткань «солидарности» будет истончаться по мере приближения этого процесса к завершению.