Фитнес-эксперт Шакула назвал эффективную замену тренировкам в спортивном зале

Тренировки в спортивном зале можно заменить одним простым упражнением для общего развития — пешими прогулками. Так считает фитнес-эксперт Эдуард Шакула, чьи слова передает «Спорт-Экспресс».
Регулярные прогулки помогают снизить артериальное давление, ускорить метаболизм, а также укрепляют иммунитет и способствуют крепкому сну, заявил тренер. Кроме того, необходимо больше двигаться в течение дня, а также регулярно делать разминку.
«Вместо лифта старайтесь использовать лестницу, а десятиминутную поездку на автобусе можно заменить прогулкой», — посоветовал Шакула.
Недавно фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон выделила несколько бытовых способов эффективной физической нагрузки вне стен спортзала для сжигания калорий. Для этого подойдут уборка, прогулка в быстром темпе, работа с огородом или просто танцы под музыку.