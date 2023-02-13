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Фитнес-эксперт Шакула назвал эффективную замену тренировкам в спортивном зале

Общество
Фитнес-эксперт Шакула назвал эффективную замену тренировкам в спортивном зале

Тренировки в спортивном зале можно заменить одним простым упражнением для общего развития — пешими прогулками. Так считает фитнес-эксперт Эдуард Шакула, чьи слова передает «Спорт-Экспресс».

Регулярные прогулки помогают снизить артериальное давление, ускорить метаболизм, а также укрепляют иммунитет и способствуют крепкому сну, заявил тренер. Кроме того, необходимо больше двигаться в течение дня, а также регулярно делать разминку.

«Вместо лифта старайтесь использовать лестницу, а десятиминутную поездку на автобусе можно заменить прогулкой», — посоветовал Шакула.

Недавно фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон выделила несколько бытовых способов эффективной физической нагрузки вне стен спортзала для сжигания калорий. Для этого подойдут уборка, прогулка в быстром темпе, работа с огородом или просто танцы под музыку.
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