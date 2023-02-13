Фитнес-эксперт Шакула назвал эффективную замену тренировкам в спортивном зале

Недавно фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон выделила несколько бытовых способов эффективной физической нагрузки вне стен спортзала для сжигания калорий. Для этого подойдут уборка, прогулка в быстром темпе, работа с огородом или просто танцы под музыку.