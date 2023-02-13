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МЧС России сообщило о спасении человека в Турции через 160 часов после землетрясения

Происшествия
МЧС России сообщило о спасении человека в Турции через 160 часов после землетрясения

Спасатели из России, Белоруссии и Киргизии достали из-под завалов в Турции живого человека. Он провел там 160 часов, уточнили в Telegram-канале МЧС РФ.

Напомним, на помощь с разбором последствий разрушительного землетрясения в Турцию отправились более 100 российский спасателей. С их помощью уже удалось извлечь из-под завалов 43 гида, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одного выжившего человека удалось обнаружить на участке работ команды из РФ. На помощь российским сотрудникам МЧС пришли коллеги из Белоруссии и Киргизии. Совместными усилиями пострадавшего достали из-под завалов.

Операция по спасению мужчины заняла более четырех часов. Все происходило в темное время суток с риском для жизни, поскольку конструкции могли обрушиться в любое время.
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