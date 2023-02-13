МЧС предупредило о волнах высотой до 10 метров из-за циклона на Камчатке

В связи с непогодой на территории Камчатки объявлено штормовое предупреждение. По словам представителей ведомства, опасное явление в регионе сохранится вплоть до середины 14 февраля. Для населенных пунктов Камчатки волнение на воде не представляет угрозы. Однако ожидаются аварии и повреждения на морских судах.