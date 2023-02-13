МЧС предупредило о волнах высотой до 10 метров из-за циклона на Камчатке

Волны до десяти метров в высоту ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке из-за циклона. Информацию об этом передает региональное управление МЧС России.
В связи с непогодой на территории Камчатки объявлено штормовое предупреждение. По словам представителей ведомства, опасное явление в регионе сохранится вплоть до середины 14 февраля. Для населенных пунктов Камчатки волнение на воде не представляет угрозы. Однако ожидаются аварии и повреждения на морских судах.
«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 февраля во второй половине дня в подрайонах в Алеутском муниципальном округе прогнозируется опасное волнение моря высотой восемь-десять метров», — сообщили в МЧС.
На днях ухудшение погодных условий прогнозировалось в Москве. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков предупреждал о сильном порывистом ветре и метели.