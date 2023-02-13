Понедельник в Петербурге стартовал с пробок и неубранных сугробов

Рабочая неделя в Петербурге началась с заснеженных и скользких дорог. Накануне вечером и ночью в городе шел мокрый снег, а днем ожидается потепление до плюс шести градусов, что только усугубит обстановку.
Оттепель превратит кучи снега, наметенные минувшей ночью, в жижу из грязи и воды. Этого можно было избежать, если бы не халатность коммунальных служб. Из-за отсутствия техники и дворников на дорогах остались сугробы, которые трудно преодолеть хоть пешком, хоть на автомобиле.
Кроме того, в некоторых районах Северной столицы уже наблюдаются утренние пробки и повышенный риск ДТП, спровоцированный гололедом.
Петербуржцы уже не первый год просят губернатора Александра Беглова заставить коммунальные службы работать как следует. Однако градоначальник игнорирует обращения жителей.