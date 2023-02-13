Власти Франции назвали невозможной передачу Украине замороженных российских активов

Париж не может передать Киеву замороженные средства российского бизнеса. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
Она напомнила, что Франция заморозила 1,3 миллиарда евро на счетах российских бизнесменов. Однако передать эти средства в пользу Украины оказалось затруднительно.
«Мы не можем конфисковать эти средства, пока нет соответствующего судебного решения», — сообщила Лежандр в эфире телеканала LCI.
Ранее в МИД Швейцари заявили, что юридических оснований для передачи Киеву заблокированных активов РФ не существует. Тем не менее страны ЕС продолжают поиски такой лазейки.