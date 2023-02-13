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Власти Франции назвали невозможной передачу Украине замороженных российских активов

Политика
Власти Франции назвали невозможной передачу Украине замороженных российских активов

Париж не может передать Киеву замороженные средства российского бизнеса. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Она напомнила, что Франция заморозила 1,3 миллиарда евро на счетах российских бизнесменов. Однако передать эти средства в пользу Украины оказалось затруднительно.

«Мы не можем конфисковать эти средства, пока нет соответствующего судебного решения», — сообщила Лежандр в эфире телеканала LCI.

Ранее в МИД Швейцари заявили, что юридических оснований для передачи Киеву заблокированных активов РФ не существует. Тем не менее страны ЕС продолжают поиски такой лазейки.
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