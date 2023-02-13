Myśl Polska: «экономический блицкриг» Запада против России рухнул

Запад нанес России рекордное количество ударов по всем направлениям экономики, однако страна выстояла в этой схватке. Такую точку зрения озвучил обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щесняк.
Против России было введено свыше десяти тысяч новых санкций, что является абсолютным рекордом. Несмотря на это, стране удалось достичь великолепных показателей и обречь на провал «экономический блицкриг» Запада, констатировал эксперт.
«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — заявил Щесняк.
Стремительными темпами растет и товарооборот России с другими странами. Так, соответствующие показатели между РФ и Саудовской Аравией намерены увеличить до 5 миллиардов долларов.