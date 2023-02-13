Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Myśl Polska: «экономический блицкриг» Запада против России рухнул

Политика
Myśl Polska: «экономический блицкриг» Запада против России рухнул

Запад нанес России рекордное количество ударов по всем направлениям экономики, однако страна выстояла в этой схватке. Такую точку зрения озвучил обозреватель издания Myśl Polska Анджей Щесняк.

Против России было введено свыше десяти тысяч новых санкций, что является абсолютным рекордом. Несмотря на это, стране удалось достичь великолепных показателей и обречь на провал «экономический блицкриг» Запада, констатировал эксперт.

«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — заявил Щесняк.

Стремительными темпами растет и товарооборот России с другими странами. Так, соответствующие показатели между РФ и Саудовской Аравией намерены увеличить до 5 миллиардов долларов.
экономическая схватка запад россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду