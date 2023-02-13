Дочь президента Кипра упала в обморок на церемонии чествования отца

Одна из наследниц избранного президента Кипра Никоса Христодулидиса упала в обморок в ходе церемонии провозглашения ее отца победителем выборов главы государства. Инцидент произошел вечером 12 февраля, о чем передает ТАСС.
Церемония проходила в комплексе «Элефтерия — Тассос Пападопулос», который расположен в Энгоми. Христодулидиса официально объявили избранным президентом, в связи с чем он произносил речь. В это время на трибуну поднялись медики и начали оказывать помощь кому-то из окружения оратора.
Сам глава государства был не в курсе произошедшего, поскольку стоял спиной. Затем он все же увидел врачей, которые сказали ему, что одной из его четырех дочерей стало плохо.
Девушку вынесли из помещения, в котором сидели тысячи сторонников Христодулидиса. Уже через несколько минут дочь президента сама вернулась на трибуну, а ее отец в ответ завершил выступление.