Пентагон: сбитый над озером Гурон аппарат представлял опасность

Неопознанный объект в небе над озером Гудрон представлял угрозу национальной безопасности, поэтому был уничтожен. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.
Представитель военного ведомства сообщил СМИ, что аппарат мог обладать разведывательными возможностями и приближался к стратегическим военным объектам. По этой причине было принято решение о его ликвидации.
Подозрительный аппарат заметили несколькими часами ранее. Он был ликвидирован поднятыми в воздух по тревоге истребителями военно-воздушных сил США. Приказ об уничтожении отдал лично президент страны Джо Байден.