Мужчина с ножом порезал несколько человек возле ночного клуба на Сахалине

Конфликт в ночном клубе Loona на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске закончился поножовщиной. Один из пострадавших скончался.
Трагедия произошла на улице рядом с клубом. Словесный спор между посетителями заведения перерос в драку. В результате на улицу вышла вся компания погибшего и толпой накинулись на обидчика, пишет astv.ru.
«Почти упав во время потасовки на колени, парень достал нож и стал махать им на уровне коленей противников», — говорят очевидцы.
В итоге двое молодых людей получили ножевые ранения и были госпитализированы. Один из них отделался легкими травмами, а другой скончался через сутки на больничной койке, заявили в УМВД России по Сахалинской области.