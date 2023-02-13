Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол Лабецкий: Западу не удалось вынудить Бразилию ввести санкции против России

Политика
Посол Лабецкий: Западу не удалось вынудить Бразилию ввести санкции против России

Страны коллективного Запада пытаются заставить Бразилию ввести санкции в отношении России. Однако их политика не приносит никакого результата, заявил посол РФ в республике Алексей Лабецкий.

Дипломат обратил внимание, что Запад активно пытается противодействовать внешней политике России, а также блокировать интересы страны на всех треках. В этом плане отношения РФ с Латинской Америкой не являются исключением. Однако Бразилия является самостоятельной страной, обладающей собственной идентичностью.

«Бразилию мотивируют присоединиться к санкционному режиму, к тому, чтобы они постоянно осуждали нашу страну. Но такая политика не приносит результатов», — приводят слова Лабецкого «Известия».

Ранее санкции Запада против России прокомментировал аналитик The Epoch Times Фань Ю. По мнению китайского эксперта, Москва превратила их в посмешище благодаря «козырю в рукаве».
запад санкции антироссийские санкции Санкции против России бразилия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду