Посол Лабецкий: Западу не удалось вынудить Бразилию ввести санкции против России

Дипломат обратил внимание, что Запад активно пытается противодействовать внешней политике России, а также блокировать интересы страны на всех треках. В этом плане отношения РФ с Латинской Америкой не являются исключением. Однако Бразилия является самостоятельной страной, обладающей собственной идентичностью.