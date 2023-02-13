Охранник столичного бара «успокоил» дебошира выстрелом в голову

Конфликт с применением травматического пистолета произошел в одном из московских баров. Как итог, два человека попали в больницу, передает телеканал РЕН ТВ.
В бар «Моряк и чайка» на Пятницкой улице зашли двое молодых людей в состоянии сильного алкогольного опьянения. Их вызывающее поведение охранник заведения расценил как угрозу и использовал против дебоширов перцовый баллончик, после чего выстрелил в голову из травматического пистолета одному из них.
Приехавшие полицейские немедленно вызвали скорую. Обоим мужчинам оказали первую помощь и госпитализировали их. Судьба охранника остается неизвестной.