Елена Малышева перечислила неочевидные симптомы заболеваний сердца

Отечность ног, сопровождающаяся одышкой, может сигнализировать о развитии сердечной недостаточности. Об этом заявили врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.
Вышеуказанные признаки также могут указывать на неспособность сердца перекачивать кровь. В итоге последняя застаивается и переходит в ноги, пояснили медики. В случае появления этих симптомов необходимо пройти обследование.
Употребление определенных продуктов может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Прежде всего в рационе должны присутствовать источники омега-3 жирных кислот и клетчатки.