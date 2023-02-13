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Елена Малышева перечислила неочевидные симптомы заболеваний сердца

Общество
Елена Малышева перечислила неочевидные симптомы заболеваний сердца

Отечность ног, сопровождающаяся одышкой, может сигнализировать о развитии сердечной недостаточности. Об этом заявили врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Вышеуказанные признаки также могут указывать на неспособность сердца перекачивать кровь. В итоге последняя застаивается и переходит в ноги, пояснили медики. В случае появления этих симптомов необходимо пройти обследование.

Употребление определенных продуктов может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Прежде всего в рационе должны присутствовать источники омега-3 жирных кислот и клетчатки.
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