Ростовчанка три месяца страдала от боли из-за застрявшего в ухе таракана

Жительница Ростова-на-Дону обратилась к врачам с жалобой на боль в ухе и заложенность носа. Женщина призналась, что неприятные ощущения начались три месяца назад, передает «КП».
Результаты медицинского осмотра показали наличие белесоватых масс с черными вкраплениями в наружном слуховом проходе 52-летней пациентки. После промывания стало понятно, что это часть брюшка таракана. Позднее женщина рассказала, что незадолго до появления боли в ухе ее квартиру обрабатывали от насекомых.
В Москве одну из квартир атаковали сотни тараканов. Нашествие насекомых началось после потопа в подвале, где они обитали до этого.