Ростовчанка три месяца страдала от боли из-за застрявшего в ухе таракана

Результаты медицинского осмотра показали наличие белесоватых масс с черными вкраплениями в наружном слуховом проходе 52-летней пациентки. После промывания стало понятно, что это часть брюшка таракана. Позднее женщина рассказала, что незадолго до появления боли в ухе ее квартиру обрабатывали от насекомых.