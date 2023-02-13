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Ростовчанка три месяца страдала от боли из-за застрявшего в ухе таракана

Общество
Ростовчанка три месяца страдала от боли из-за застрявшего в ухе таракана

Жительница Ростова-на-Дону обратилась к врачам с жалобой на боль в ухе и заложенность носа. Женщина призналась, что неприятные ощущения начались три месяца назад, передает «КП».

Результаты медицинского осмотра показали наличие белесоватых масс с черными вкраплениями в наружном слуховом проходе 52-летней пациентки. После промывания стало понятно, что это часть брюшка таракана. Позднее женщина рассказала, что незадолго до появления боли в ухе ее квартиру обрабатывали от насекомых.

В Москве одну из квартир атаковали сотни тараканов. Нашествие насекомых началось после потопа в подвале, где они обитали до этого.
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