Дочь Андрея Миронова заступилась за Лию Ахеджакову и Дмитрия Назарова

Дочь Андрея Миронова Мария отреагировала на увольнение Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой. Она считает, что с ними обошлись несправедливо.
По ее мнению, на позицию артистов можно было закрыть глаза, так как они многое дали отечественной культуре. Актриса считает, что такими темпами скоро сцены всех театров будут пустовать.
«Грустная до боли, возмутительная несправедливость, которая уже не укладывается в голове! Назаров — не может, Лия Ахеджакова — не может», — поделилась эмоциями Миронова.
Дмитрий Назаров неоднократно высказывался против спецоперации по защите Донбасса. В конце концов он был уволен из МХТ им. Чехова Константином Хабенским. Лия Ахеджакова еще в начале СВО сделала щедрое пожертвование украинской армии и критиковала РФ. Сейчас же спектакли в театре «Современник» с ее участием начали отменять.