Дочь Андрея Миронова заступилась за Лию Ахеджакову и Дмитрия Назарова

Дмитрий Назаров неоднократно высказывался против спецоперации по защите Донбасса. В конце концов он был уволен из МХТ им. Чехова Константином Хабенским. Лия Ахеджакова еще в начале СВО сделала щедрое пожертвование украинской армии и критиковала РФ. Сейчас же спектакли в театре «Современник» с ее участием начали отменять.