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Певица Слава станцевала перед подписчиками в откровенном боди

Шоу-бизнес
Певица Слава станцевала перед подписчиками в откровенном боди

Певица Слава перенесла множество пластических операций в августе прошлого года. Успешной работой звездного хирурга Тимура Хайдаровна исполнительница решила похвастаться в социальных сетях.

Слава опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала свои танцевальные навыки. Певица облачилась в откровенный боди и босоножки на высоких каблуках.

«Пока еще не бабуля, пару месяцев можно тряхнуть стариной. Хотя...бабулечки, мы еще ух», — подписала видео артистка.
Певица Слава станцевала перед подписчиками в откровенном боди

Известно, что в скором времени артистка станет бабушкой. Ее старшая дочь Александра Морозова находится в ожидании малыша.

Ранее Слава рассказала о причинах расставания с мужем. Певица призналась, что со стороны возлюбленного были «небольшие косяки». Но, отметила артистка, несмотря на все промахи, бывший супруг останется для нее близким человеком.

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