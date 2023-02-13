Певица Слава станцевала перед подписчиками в откровенном боди

Певица Слава перенесла множество пластических операций в августе прошлого года. Успешной работой звездного хирурга Тимура Хайдаровна исполнительница решила похвастаться в социальных сетях.
Слава опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала свои танцевальные навыки. Певица облачилась в откровенный боди и босоножки на высоких каблуках.
«Пока еще не бабуля, пару месяцев можно тряхнуть стариной. Хотя...бабулечки, мы еще ух», — подписала видео артистка.
Известно, что в скором времени артистка станет бабушкой. Ее старшая дочь Александра Морозова находится в ожидании малыша.
Ранее Слава рассказала о причинах расставания с мужем. Певица призналась, что со стороны возлюбленного были «небольшие косяки». Но, отметила артистка, несмотря на все промахи, бывший супруг останется для нее близким человеком.
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