Байден лично отдал приказ сбить объект над озером Гурон

Истребители США уничтожили неопознанный объект в небе над озером Гурон. Приказ отдал лично президент страны Джо Байден, передает Reuters.
Конгрессмен Элисса Слоткин ранее на своей странице в соцсетях написала, что американские военные пристально наблюдают над летающем объектом. По ее словам, вся информация о данном аппарате будет обнародована в ближайшие дни.
После обнаружения неизвестного объекта Федеральное авиационное управление США закрыло небо над озером Гурон. Водоем располагается между штатами Мичиган и Висконсин.
Сутками ранее похожий предмет появился в небе над Канадой. Он был сбит силами ВВС страны и США.