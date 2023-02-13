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Байден лично отдал приказ сбить объект над озером Гурон

Политика
Байден лично отдал приказ сбить объект над озером Гурон

Истребители США уничтожили неопознанный объект в небе над озером Гурон. Приказ отдал лично президент страны Джо Байден, передает Reuters.

Конгрессмен Элисса Слоткин ранее на своей странице в соцсетях написала, что американские военные пристально наблюдают над летающем объектом. По ее словам, вся информация о данном аппарате будет обнародована в ближайшие дни.

После обнаружения неизвестного объекта Федеральное авиационное управление США закрыло небо над озером Гурон. Водоем располагается между штатами Мичиган и Висконсин.

Сутками ранее похожий предмет появился в небе над Канадой. Он был сбит силами ВВС страны и США.
неопознанный объект гурон байден
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