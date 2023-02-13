Военные Уругвая изучают появление в небе мигающих огней

Мигающие они были замечены в небе над Термас-дель-Альмирон в Уругвае. Военно-воздушные силы (ВВС) страны уже начали расследование по этому поводу.
Изучением произошедшего занимается комиссия по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах, уточнили в ВВС. Специалисты соберут информацию о случившемся и поговорят со свидетелями.
Огни были замечены в ходе фестиваля, который проходил в Термас-дель-Альмирон. Журналисты уточнили, что они наблюдались и в аргентинской провинции Энтре-Риос.
В США истребители ранее вывели из строя объект, замеченный в небе над озером Гурон. Подробности об аппарате в Вашингтоне пообещали уточнить в ближайшие дни.