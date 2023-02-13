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Президент Израиля признал, что государство оказалось на грани коллапса

Политика
Президент Израиля признал, что государство оказалось на грани коллапса

Израиль находится на грани конституционного и социального коллапса. Соответствующее заявление сделал президент страны Ицхак Герцог.

Глава государства провел специальное обращение к нации. Оно связано с массовыми протестами в Израиле против проекта реформы юридической системы.

Герцог подчеркнул, что власть не может быть парализована. Израильский лидер также призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху «услышать крик боли» со стороны протестующих.

«Никакая власть не может быть парализована», — заявил президент.

Ранее граждане вышли к зданиям правительства в Тель-Авиве с требованием отказаться от проведения запланированных кабмином Нетаньяху реформ. Демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призывали не ставить страну на путь диктатуры.
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