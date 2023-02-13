Президент Израиля признал, что государство оказалось на грани коллапса

Ранее граждане вышли к зданиям правительства в Тель-Авиве с требованием отказаться от проведения запланированных кабмином Нетаньяху реформ. Демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призывали не ставить страну на путь диктатуры.