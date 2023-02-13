Избившие пранкера петербуржцы могут угодить в тюрьму

Инцидент произошел 12 февраля в Петербурге. Блогер предлагал девушкам iPhone в обмен на интимную близость. Одна из собеседниц поцеловала пранкера, после чего на него объявили «охоту». Земляков девушки задела подобная шутка, поэтому они выследили парня и избили его. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.