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Избившие пранкера петербуржцы могут угодить в тюрьму

Происшествия
Избившие пранкера петербуржцы могут угодить в тюрьму

Сотрудники правоохранительных органов доставили в территориальный отдел полиции группу мужчин, ранее избивших блогера из Петербурга. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Вячеслав Степченко.

По его словам, в отделении находятся все участники конфликта. Полиция оперативно отреагировала на жалобу и начала разбирательство.

Инцидент произошел 12 февраля в Петербурге. Блогер предлагал девушкам iPhone в обмен на интимную близость. Одна из собеседниц поцеловала пранкера, после чего на него объявили «охоту». Земляков девушки задела подобная шутка, поэтому они выследили парня и избили его. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
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