Вильфанд спрогнозировал весеннее потепление в Петербурге

Теплая погода ожидается на территории Петербурга в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, дневная температура воздуха поднимется до плюс шести градусов.
Согласно прогнозу синоптика, 13 февраля днем в Петербурге ожидается один–шесть градусов выше нуля, что на восемь единиц выше климатической нормы. Во вторник столбик термометра установится на отметке около нуля градусов. Такая погода характерна для конца марта или начала апреля, пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.
Теплые деньки будут сопровождаться осадками в виде дождя и снега. Температура воздуха во второй половине недели понизится до минус пяти градусов.