Вильфанд спрогнозировал весеннее потепление в Петербурге

Согласно прогнозу синоптика, 13 февраля днем в Петербурге ожидается один–шесть градусов выше нуля, что на восемь единиц выше климатической нормы. Во вторник столбик термометра установится на отметке около нуля градусов. Такая погода характерна для конца марта или начала апреля, пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.