Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Reuters: Канада закрыла небо над Онтарио для проведения операции ПВО

Политика
Reuters: Канада закрыла небо над Онтарио для проведения операции ПВО

Власти Канады временно закрыли небо над одним из районов провинции Онтарио. Там планируется проведение противовоздушной операции, передает 12 февраля агентство Reuters.

Речь идет о закрытии воздушного пространства над городом Тобермори. Населенный пункт в провинции Онтарио расположен недалеко от границы с Соединенными Штатами. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

Несколько американских конгрессменов ранее сообщили об очередном объекте, сбитом над озером Гурон. Специалисты изучат объект и дадут подробную его характеристику в ближайшие дни. Незадолго до этого FAA закрывало небо над озером Мичиган.
канада воздушное пространство операция пво
Военкоры ФАН
Лучшие в аду