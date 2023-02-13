Reuters: Канада закрыла небо над Онтарио для проведения операции ПВО

Власти Канады временно закрыли небо над одним из районов провинции Онтарио. Там планируется проведение противовоздушной операции, передает 12 февраля агентство Reuters.
Речь идет о закрытии воздушного пространства над городом Тобермори. Населенный пункт в провинции Онтарио расположен недалеко от границы с Соединенными Штатами. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.
Несколько американских конгрессменов ранее сообщили об очередном объекте, сбитом над озером Гурон. Специалисты изучат объект и дадут подробную его характеристику в ближайшие дни. Незадолго до этого FAA закрывало небо над озером Мичиган.