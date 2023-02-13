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DPA: хакеры атаковали сайты НАТО

Общество
DPA: хакеры атаковали сайты НАТО

Хакеры атаковали несколько сайтов НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций военного блока. Об этом передает агентство DPA со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

Специалисты НАТО по кибербезопасности приступили к расследованию инцидента. По словам собеседницы агентства, действия хакеров затруднили работу нескольких сайтов военно-политического блока.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Агентство отмечает, что НАТО регулярно сталкивается с хакерскими атаками и серьезно подходит к вопросу обеспечения своей безопасности.
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