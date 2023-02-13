DPA: хакеры атаковали сайты НАТО

Хакеры атаковали несколько сайтов НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций военного блока. Об этом передает агентство DPA со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.
Специалисты НАТО по кибербезопасности приступили к расследованию инцидента. По словам собеседницы агентства, действия хакеров затруднили работу нескольких сайтов военно-политического блока.
Другие подробности произошедшего не уточняются. Агентство отмечает, что НАТО регулярно сталкивается с хакерскими атаками и серьезно подходит к вопросу обеспечения своей безопасности.