Военные США «вывели из строя» очередной объект над озером Гурон

Американские истребители ликвидировали очередной объект, зафиксированный в небе над озером Гурон. Об этом 12 февраля сообщил член Палаты представителей от штата Мичиган Джек Бергман в Twitter.
Коллега конгрессмена Элисса Слоткин на своей странице в соцсетях написала, что военные США внимательно наблюдают над объектом, обнаруженным над водоемом. Она добавила, что информация о самом аппарате будет представлена в ближайшие дни.
Федеральное авиационное управление США ранее временно закрывало воздушное пространство над озером Мичиган. Оно находится между штатами Висконсин и Мичиган.
Ранее ВВС Канады уничтожили неопознанный аэростат, оказавшийся в воздушном пространстве страны. Специалисты исследуют обломки сбитого объекта.