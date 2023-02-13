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Взрыв прогремел в Ильичевском районе Мариуполя

Происшествия
Взрыв прогремел в Ильичевском районе Мариуполя

Звуки взрыва раздались поздно вечером 12 февраля в Ильичевском районе Мариуполя. Об этом передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Очевидцы сообщили журналистам о вспышке в Ильичевском районе примерно в 23:00 по московскому времени. По словам местных жителей, из-за мощной взрывной волны в округе задрожали окна.

Власти города пока не комментировали эту информацию. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее украинские силовики обстреляли два района Донецка. В общей сложности ВСУ выпустили по городу девять снарядов калибром 155 миллиметров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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