Взрыв прогремел в Ильичевском районе Мариуполя

Звуки взрыва раздались поздно вечером 12 февраля в Ильичевском районе Мариуполя. Об этом передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Очевидцы сообщили журналистам о вспышке в Ильичевском районе примерно в 23:00 по московскому времени. По словам местных жителей, из-за мощной взрывной волны в округе задрожали окна.
Власти города пока не комментировали эту информацию. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее украинские силовики обстреляли два района Донецка. В общей сложности ВСУ выпустили по городу девять снарядов калибром 155 миллиметров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.