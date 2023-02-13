Берлускони призвал Байдена предложить Украине план восстановления для завершения конфликта

Он уточнил, что данный план может включать до «9 миллиардов долларов». Однако для помощи Украине президент страны Владимир Зеленский должен приказать своим войскам прекратить боевые действия. Помимо этого, главе государства следует отказаться от получения военной и финансовой помощи.

