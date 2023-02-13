Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Берлускони призвал Байдена предложить Украине план восстановления для завершения конфликта

Политика
Берлускони призвал Байдена предложить Украине план восстановления для завершения конфликта

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует предложить Украине план восстановления страны в обмен на прекращение военного конфликта. Такое мнение высказал лидер партии «Вперед, Италия» и экс-премьер республики Сильвио Берлускони.

Он уточнил, что данный план может включать до «9 миллиардов долларов». Однако для помощи Украине президент страны Владимир Зеленский должен приказать своим войскам прекратить боевые действия. Помимо этого, главе государства следует отказаться от получения военной и финансовой помощи.

«Я думаю, что для достижения мира американский президент должен взять Зеленского и сказать ему: "По окончании конфликта в твоем распоряжении будет "план Маршалла" по восстановлению Украины"», — приводит слова Берлускони газета il Messagero.

Вместе с этим бывший глава правительства Италии высказался о политике Владимира Зеленского. По мнению Берлускони, украинский президент своими действиями положил начало конфликту в стране.
сильвио берлускони берлускони США байден Джо Байден Украина конфликт на Украине
Военкоры ФАН
Лучшие в аду