Конгресс Соединенных Штатов имеет необходимое большинство голосов, чтобы продолжать помощь Украине. Такое заявление сделал глава комитета по иностранным делам в палате представителей США Майкл Маккол.
Он высказался о проекте резолюции о прекращении военной и финансовой помощи Украине, представленном 11 республиканцами. По словам Маккола, в каждой партии есть отдельные фракции, выступающие против поддержки Киева. Конгрессмен уверен, что такие люди придерживаются «ложной дихотомии». Он предложил «просвещать» их.
«Я все еще очень уверен, что мы предоставим им (украинцам) всю необходимую поддержку. Мне бы хотелось, чтобы это происходило быстрее», — заявил Маккол в интервью телеканалу CBS.
Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Политик добавил, что на посту главы правительства никогда бы не поздоровался с ним.