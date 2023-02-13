Конгрессмен Маккол уверен, что США продолжат оказывать помощь Украине

Он высказался о проекте резолюции о прекращении военной и финансовой помощи Украине, представленном 11 республиканцами. По словам Маккола, в каждой партии есть отдельные фракции, выступающие против поддержки Киева. Конгрессмен уверен, что такие люди придерживаются «ложной дихотомии». Он предложил «просвещать» их.

