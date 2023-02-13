В «ЧВК Вагнер Центре» состоялась двойная презентация поэтических сборников

«ЧВК Вагнер Центр» выбран в качестве площадки для презентации не случайно. Анна Долгарева признается, что давно следит за военными успехами «музыкантов» и глубоко уважает основателя центра, предпринимателя Евгения Пригожина. Александр Пелевин с оптимизмом оценивает перспективы развития «центра патриотов».