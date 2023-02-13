В «ЧВК Вагнер Центре» состоялась двойная презентация поэтических сборников

Поэты Анна Долгарева и Александр Пелевин представили сборники своих стихов в «ЧВК Вагнер Центре». Авторов связывает патриотичность их лирики и поэтические гастроли в Донбассе.
Александр Пелевин дал своему сборнику название «Под музыку Вагнера». В книге представлены стихи, посвященные спецоперации и российским бойцам.
«Я читал новости, смотрел на судьбу своих друзей, которые и воевали, и вели мирную жизнь. До спецоперации я много раз ездил на Донбасс, выступал там со стихами. Мы с Аней Долгаревой много раз ездили. Нас связывает долгая «донбасская» дружба», — поделился Александр Пелевин.
Сборник Анны Долгаревой «Вернись живой» изначально задумывался как «брошюра», но неожиданно для девушки многим стал необходим. А некоторым — жизненно важен.
«Когда погиб мой близкий друг, я обратилась к своим архангельским знакомым. Говорю: а давайте сделаем такую маленькую брошюрку, которую я буду дарить солдатам на передовой как оберег. Книжка оказалась настолько востребованной, что пришлось допечатывать тиражом 2000 экземпляров», — рассказала Анна Долгарева.
«ЧВК Вагнер Центр» выбран в качестве площадки для презентации не случайно. Анна Долгарева признается, что давно следит за военными успехами «музыкантов» и глубоко уважает основателя центра, предпринимателя Евгения Пригожина. Александр Пелевин с оптимизмом оценивает перспективы развития «центра патриотов».
«Довольно знаковое место. Надеюсь, что оно станет местом притяжения для нормальных русских авторов, поэтов, писателей, журналистов», — отметил Александр Пелевин.