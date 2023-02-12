Economic Times: Украина получит от Пакистана 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»

Пакистан отправил Украине 10 тыс. зарядов для РСЗО «Град». Груз был отправлен из порта Каранчи, пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на источники.
Сначала судно с военным грузом прибудет в Германию, а уже оттуда отправится на Украину. При этом источник издания утверждает, что Пакистан просил Россию о скидке на нефть, но продолжает поставлять оружие Киеву. За последний месяц через порт Каранчи было отправлено Украине 50 тыс. боеприпасов.
Россия неоднократно предупреждала страны Запада о последствиях поставок вооружения Киеву. Это действия приводят к затягиванию конфликта, а любой военный груз является законной целью для ВС РФ.