Economic Times: Украина получит от Пакистана 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»

Сначала судно с военным грузом прибудет в Германию, а уже оттуда отправится на Украину. При этом источник издания утверждает, что Пакистан просил Россию о скидке на нефть, но продолжает поставлять оружие Киеву. За последний месяц через порт Каранчи было отправлено Украине 50 тыс. боеприпасов.