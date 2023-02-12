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Sohu: Путин одной фразой лишил смысла поездку Зеленского в Европу

Политика
Sohu: Путин одной фразой лишил смысла поездку Зеленского в Европу

Президент России Владимир Путин одной фразой сделал бессмысленной поездку своего украинского коллеги Владимира Зеленского в Европу. Об этом говорится в материале издания Sohu.

Авторы публикации отметили, что своей поездкой в Европу Зеленский хотел добиться поставок западных истребителей. Изначально западные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, допускали отправку военных самолетов на Украину. Однако с недавних пор тон их заявлений изменился. Китайские эксперты уверены, что это связано с четким сигналом Западу от Владимира Путина, передает «ПолитРоссия».

«Говоря об отношениях с Западом, Путин заявил, что Россия никому не позволит хамство в свой адрес и произнес фразу: "С волками жить — по-волчьи выть". Твердая позиция России шокировала НАТО, и тон Франции переменился», — говорится в статье.

Ранее издание Baijiahao отреагировало на слова Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина. По их мнению, высказывание российского лидера стало неожиданностью для китайских властей.
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