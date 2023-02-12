Авторы публикации отметили, что своей поездкой в Европу Зеленский хотел добиться поставок западных истребителей. Изначально западные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, допускали отправку военных самолетов на Украину. Однако с недавних пор тон их заявлений изменился. Китайские эксперты уверены, что это связано с четким сигналом Западу от Владимира Путина, передает «ПолитРоссия».

