Умер российский режиссер Вадим Абдрашитов

Абдрашитов является уроженцем Харькова, он воспитывался в семье военного. В 1970 году он поступил на режиссерский факультет во ВГИК и записался в мастерскую Михаила Ромма. После смерти последнего артист продолжил обучение у Льва Кулиджанова.