Умер российский режиссер Вадим Абдрашитов

Режиссер Вадим Абдрашитов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Новость о смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов России, пишет RT.
Абдрашитов является уроженцем Харькова, он воспитывался в семье военного. В 1970 году он поступил на режиссерский факультет во ВГИК и записался в мастерскую Михаила Ромма. После смерти последнего артист продолжил обучение у Льва Кулиджанова.
Зрители знают Абдрашитова по фильмам «Охота на лис» 1980 года, «Остановите поезд» 1982 года, «Слуга» 1988 года и многим другим. Работы режиссера отличаются сдержанностью, а сюжет чаще всего основан на острых нравственных проблемах.
Все свои киноленты Абдрашитов снял по сценариям Александра Миндадзе. Исключение составляет лишь его дипломная работа.