Вашингтон, 12 февраля. Госдепартамент США финансирует «крестовый поход» против консервативных СМИ. Об этом стало известно журналистам издания The Washington Examiner.
По их словам, внешнеполитическое ведомство является одним из основных спонсоров британской некоммерческой организации The Global Disinformation Index (Глобальный индекс дезинформации), которая ведет поиск «злостных распространителей дезинформации» среди сетевых изданий. «Черный список» затем отправляется рекламным компаниям, чтобы попытаться «лишить финансирования и понизить рейтинг этих злостных нарушителей» и лишить указанные сайты доходов от рекламы.
С 2018 года организация получила сотни тысяч долларов от фондов, напрямую финансируемых Госдепартаментом США. Одним из них стал Центр глобального взаимодействия (GEC). Он, а также некоммерческий Национальный фонд за демократию, получивший в 2021 году 300 миллионов долларов от Конгресса США, передали британской НКО более 600 тысяч долларов.
Связь, выявленная между правительством США и организациями, которые занимаются цензурой в Интернете, вызвала обеспокоенность среди экспертов по гражданским правам и редакторов консервативных изданий.
«Любая организация, подобная этой, занимающаяся цензурой, не должна иметь никаких контактов с правительством, потому что она делает что-то принципиально против американских ценностей», — уверен бывший исполняющий обязанности главы отдела гражданских прав Министерства юстиции США Джеффри Кларк.
«Они могут счесть нас угрозой, потому что мы последовательно выступаем против священных коров двухпартийного истеблишмента, будь то война в Ираке, государственное строительство в Афганистане или вред, наносимый свободной торговлей и открытыми границами», — считает она.
Конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс уверен, что администрация Байдена «по колено увязла» в попытках подавить свободу слова в угоду продвигаемой леворадикальной повестке. Он убежден в необходимости законодательного ограничения подобных действий.
«Республиканцы Палаты представителей будут привлекать этих плохих актеров к ответственности перед конгрессом, и я абсолютно поддерживаю законодательство о запрете федерального финансирования борьбы со свободой слова», — заявил он.