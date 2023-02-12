СМИ: Госдеп создает «черный список» неугодных изданий в США

С 2018 года организация получила сотни тысяч долларов от фондов, напрямую финансируемых Госдепартаментом США. Одним из них стал Центр глобального взаимодействия (GEC). Он, а также некоммерческий Национальный фонд за демократию, получивший в 2021 году 300 миллионов долларов от Конгресса США, передали британской НКО более 600 тысяч долларов.